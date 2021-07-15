Посольство РФ: обвинения в причастности России к наплыву мигрантов в Литву голословны

ВИЛЬНЮС, 15 июля. /ТАСС/. Посольство России в Вильнюсе подчеркивает полную безосновательность обвинений в причастности Москвы к наплыву в Литву мигрантов из стран Азии и Африки с территории соседней Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг в Twitter на странице диппредставительства.

"Не проходит и дня, чтобы литовские власти не отметились антироссийскими выпадами", - отмечается в тексте. В нем указывается, что очередным демаршем стали высказывания о якобы имеющейся причастности Москвы к миграционному кризису. "Звучат голословные обвинения о нашей "причастности" к наплыву мигрантов. И все это - в стиле highly likely (вполне вероятно - прим. ТАСС)", - подчеркнули в дипмиссии.

Литовские политики утверждают, что миграционный кризис стал следствием операции белорусских и российских спецслужб. Сейм (парламент) охарактеризовал происходящее как гибридную агрессию против Литвы. С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны 1 795 нелегалов преимущественно из стран Азии, что в 22 раза больше, чем за весь 2020 год.

Как заявила на прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обвинять Минск в организации потока нелегальных мигрантов в Литву нелепо. "Слышать о стенаниях Евросоюза и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Белоруссии, смешно, - отметила она. - Это абсолютно нелепые заявления, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности в страны Ближнего Востока и Северной Африки, нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь для Европейского континента".