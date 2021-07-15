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Постпред РФ посоветовал ОБСЕ ознакомиться со статьей Путина о единстве русских и украинцев

Александр Лукашевич отметил, что статья в оригинале доступна и на украинском языке

ВЕНА, 15 июля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич рекомендовал в четверг участникам заседания постоянного совета этой международной организации в Вене ознакомиться со статьей президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

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"<...> Хотел бы привлечь внимание к вышедшей 12 июля статье президента России В. В. Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". К слову, статья в оригинале доступна и на украинском языке. В ней даны, среди прочего, оценки генезиса, определяющих факторов и текущего состояния дел в урегулировании кризиса на Украине. Рекомендуем внимательно с ней ознакомиться", - отметил Лукашевич.

Статья Путина была опубликована на сайте Кремля 12 июля на русском и украинском языках. В ней президент заявил, что Запад пытается превратить Украину в своеобразный антипод России ради собственной выгоды, но Москва никогда с этим не смирится. Подлинная независимость Украины, убежден Путин, возможна только в партнерстве с РФ, которая, несмотря на "стену" между двумя соседними странами, готова к диалогу по любым, даже самым сложным вопросам.

Теги
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