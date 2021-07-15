"Единая Россия" пообещала преобразить экономику Донбасса

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Донбасс ждут многомиллиардные инвестиции, единая с РФ прописка и равные социальные гарантии с россиянами. О таких планах говорили в четверг в Донецке участники международного форума "Россия-Донбасс: единство приоритетов".

Организатором мероприятия наравне с Русским центром (общественной организацией, выступающей за интеграцию с РФ) выступила партия "Единая Россия". В ДНР приехала ее делегация в составе восьми депутатов Госдумы. Встречал гостей Глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы понимаем, что именно благодаря помощи России живет и развивается Донбасс. И это по большей части ваша заслуга - настоящих патриотов, членов партии "Единая Россия"", - отметил лидер ДНР.

Он заявил, что жители региона с российскими паспортами, "должны обладать и всеми правами, которые гарантированы их гражданством, полностью включиться в социальную и экономическую жизнь РФ". По его словам, это касается интеграции "в российские системы социального обеспечения, образования, медицины и обязательного медицинского страхования, подключение к государственным услугам - все то, что полагается всем россиянам".

Инвестиции в будущее

Как заявил журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, "Единая Россия" готовит программу социально-экономического развития Донбасса, которая коснется большинства сфер жизни общества. Она предполагает создание рабочих мест, повышение соцстандартов, развитие медицины и образования, реализацию молодежных проектов и пр.

"Несколько миллиардов рублей планируется включить в эту программу. Это большая сумма. Более точные цифры услышите позднее, когда будет утверждена программа, - сказал Водолацкий. - Она сформирована на 90%. Думаю, что до конца года будут доработаны некоторые параметры этой программы с учетом того, что все большее число жителей Донбасса становятся гражданами РФ".

Программа рассчитана на три года. По словам парламентария, в нее войдут предложения жителей Донецкой и Луганской республик. Источники финансирования пока остаются неизвестными.

Также парламентарий заявил о планах открыть в Донецке центр поддержки граждан РФ. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается на уровне руководства партии. Цель проекта - обеспечить жителям республик доступом к ряду услуг без выезда в Россию. Дата открытия центра станет известна в ближайшие недели.

Первый за пределами России

Как отметили опрошенные ТАСС делегаты, Донбасс стал первым регионом за пределами РФ, где "Единая Россия" развернула столь обширную общественную работу. Только в этом году при содействии ЕР в Донецке прошел научно-практический форум "Русское слово в современном мире", посвященный русскому языку и борьбе с русофобией в СНГ, а на день молодежи состоялся фестиваль уличных видов спорта.

Сегодня на площадке форума в Донецке работала интерактивная зона - онлайн-центр регистрации граждан России, проживающих в Донбассе, на едином портале государственных услуг. Кроме того, был открыт консультационный центр ЕР, где все желающие смогли выразить свою поддержку партии и начать свой путь вступления в ее ряды.

"Уникальная достаточно ситуация, когда правящая партия обращает внимание на "особый регион", назовем его так, которым является Донбасс. Сама по себе ситуация уникальна - здесь есть российские граждане, интересы которых нужно представлять, в том числе и в высшем законодательном органе нашей страны", - процитировало слова депутата Госдумы, руководителя интеграционного комитета "Россия-Донбасс" Андрея Козенко Донецкое агентство новостей.

"Такой масштабный и системный опыт, а самое главное - затрагивающий интересы жизни человека - первый в истории "Единой России". Ни одна партия не смогла взяться за этот вопрос, а наша партия решила взять на себя такую ответственность, чтобы системно в ежедневном формате участвовать в становлении граждан России, проживающих в Донбассе", - добавил в свою очередь Водолацкий.

Он подчеркнул, что решение о необходимости активизации общественной деятельности в Донбассе было принято неспроста, поскольку "такого компактного проживания граждан Российской Федерации нет ни в одной стране мира".

Всесторонняя поддержка

Среди первоочередных шагов, направленных на поддержку населения, в партии предлагают создать для жителей ДНР и ЛНР специальную форму регистрационного учета, которая бы решила проблемы с отсутствием у них российской прописки, упростить порядок пересечения границы с РФ, а также подключить учреждения ДНР к федеральному проекту "Новая школа".

Активизация деятельности единороссов в регионе проходит на фоне неоднократных заявлений лидеров ЛДНР о необходимости участия жителей, получивших российское гражданство, в российских парламентских выборах. Предлагается использовать для этого технологии электронного голосования. Решения ЦИК РФ на этот счет пока нет. На сегодняшний день гражданство России получили более 600 тыс. жителей Донбасса. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.