Захарова усомнилась в конституционности решения КС Украины по закону о языке

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Конституционный суд Украины проигнорировал конституцию страны, признав соответствующим основному закону положения о русском языке в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом написала в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Видимо, у Конституционного суда Украины под рукой не было конституции Украины. А так они нашли бы статью 10, в которой говорится: "В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины, отметила дипломат. - Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется конституцией Украины и определяется законом".

Официальный представитель дипведомства назвала подобное решение киевских властей "еще одной разновидностью борьбы с собственной идентичностью". "Оскопление своей культуры по-киевски", резюмировала Захарова.

Верховная рада приняла закон об украинском языке 25 апреля 2019 года, а 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал действующий в то время президент Петр Порошенко. Зимой 2019 года Венецианская комиссия рекомендовала украинской власти пересмотреть "языковой закон". Эксперты комиссии считают, что Киев должен принять закон о национальных меньшинствах, в противном случае закон создает основания для их дискриминации. Кроме того, Украине предлагали "рассмотреть возможность отмены механизма санкций" за нарушение норм языкового закона.

Согласно закону, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке. В этом году вступила в силу норма закона об украинизации сферы услуг, а с 16 июля на Украине вступят в силу нормы, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов на уровень владения государственным языком.