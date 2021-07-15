Премьеры России и Белоруссии обсудили углубление интеграции в рамках Союзного государства

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в телефонном разговоре обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также углубление интеграции в рамках Союзного государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства России, распространенном в четверг.

"Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, включая взаимодействие в промышленной и энергетической областях. Особое внимание было уделено углублению интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии", - следует из сообщения.

Кроме того, обсуждался график предстоящих контактов по правительственной линии.