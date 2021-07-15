МИД России выступил за необходимость перезапуска прямого палестино-израильского диалога

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Россия выступает за необходимость скорейшего формирования условий для перезапуска прямого палестино-израильского политического диалога. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам телеконференции спецпредставителей ближневосточного "квартета" международных посредников (Россия, США, ЕС, ООН).

"С российской стороны акцентирована необходимость скорейшего формирования благоприятных условий для перезапуска прямого палестино-израильского политического диалога в качестве ключевой предпосылки предотвращения рецидивов вооруженной эскалации кризиса. Отмечено, что возобновлению мирного процесса будет способствовать созыв заседания "квартета" на уровне министров, в частности, "на полях" сегмента высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре этого года", - сообщили в дипведомстве.

Как отметили в МИД, спецпредставители были едины во мнении о необходимости срочного восстановления гражданской инфраструктуры и оздоровления социально-экономической ситуации как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан. "Подчеркивалось, что реализация данной задачи станет весомым стабилизирующим фактором для положения дел в регионе. В этой связи была дана позитивная оценка усилиям, предпринимаемым по линии ООН и руководством Египта", - добавили в МИД РФ.

Россию на телеконференции представлял спецпредставитель министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков, ООН - специальный координатор генсека по Ближнему Востоку Тор Веннесланд, США - заместитель помощника госсекретаря Хейди Амр, ЕС - спецпредставитель по ближневосточному урегулированию Свен Коопманс.