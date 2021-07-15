Захарова: происходящее на Западе вокруг тематики ЛГБТ похоже на диктатуру либерализма

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает происходящее в странах Запада относительно тематики ЛГБТ классической диктатурой либерализма. Так дипломат прокомментировала недавнее решение ЕСПЧ после отказа в России однополым парам заключить брак.

"Это только начало, это начало разрушения семьи как института. Дальше будет намного хуже, точно так же, как начиналось с гендерной проблематикой. Начиналось это с одного, двух, трех видов, так сказать, гендера, а сейчас их 80 в некоторых странах, - сказала она в четверг в эфире Первого канала. - Все, что сейчас происходит, так сказать, в коллективном Западе насчет этих тем, оно похоже не на свободу мысли или свободу слова, а на классическую диктатуру, такую махровую диктатуру либерализма".

Ранее ЕСПЧ признал нарушением статьи восьмой Европейской конвенции о правах человека - о праве на уважение частной и семейной жизни - отказ трем однополым парам из России заключить брак. Суд считает, что РФ имеет обязательство исполнять положения Европейской конвенции о правах человека.

Согласно новой норме статьи 79 Конституции РФ, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, противоречащем основному закону, не должны исполняться на территории России. Поправками 2020 года в российскую конституцию была, в частности, включена норма о защите "института брака как союза мужчины и женщины".