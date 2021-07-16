Лавров считает, что отношения между Москвой и Пекином достигли беспрецедентных высот

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня и стали примером межгосударственного сотрудничества в 21-м веке. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, опубликованной в пятницу в "Российской газете" и китайской газете "Жэньминь Жибао".

"Отношения между РФ и КНР достигли беспрецедентных высот, стали образцом межгосударственного сотрудничества в 21-м веке. Как в каждой истории успеха, и здесь есть свои опорные узлы, задающие вектор поступательного движения на годы вперед", - сказал он, отметив, что такой "рубежной вехой" в развитии современных связей двух стран стало заключение Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, под которым 20 лет назад свои подписи поставили президент России Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь.

Лавров подчеркнул, что этот исторический документ вобрал в себя накопленный двумя странами многовековой позитивный опыт взаимодействия. "В нем не только нашли отражение давние традиции добрососедства и дружбы между российским и китайским народами, но и сформулировано видение новой модели межгосударственных отношений. Модели, отвечающей коренным национальным интересам двух стран и чаяниям их народов, играющей важную роль в поддержании устойчивого многополярного миропорядка, обеспечении безопасности и стабильности", - добавил он.

По словам министра, ключевые положения этого международно-правового акта легли в основу сотен двусторонних документов, оказали влияние на развитие нормативной базы отношений России и Китая с третьими странами. "Внесли весомый вклад в оформление концептуальных основ таких авторитетных объединений, как ШОС и БРИКС", - продолжил он.

"Хотел бы подчеркнуть, что базовый российско-китайский договор успешно выдержал проверку временем. Оставаясь незыблемым фундаментом двусторонних отношений, он остается живым, работающим документом. Позволяет и дальше развивать наше стратегическое партнерство в гармонии с меняющимися реалиями новой эпохи", - указал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что для развития этого стратегического партнерства у Москвы и Пекина "есть все необходимые предпосылки - политическая воля, экономическая целесообразность, совпадающие внешнеполитические приоритеты". "Уверен, что народы наших стран будут и далее в мире и согласии укреплять традиции дружбы, добрососедства и сотрудничества во имя всеобщего процветания", - заключил он.