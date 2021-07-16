Лавров заявил, что военное сотрудничество РФ и КНР не направлено против третьих стран

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Успешное военное сотрудничество России и Китая носит исключительно оборонительный характер и не направлено против третьих стран. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, опубликованной в пятницу в "Российской газете" и китайской газете "Жэньминь Жибао" .

"С опорой на принципы, изложенные в статье 7 договора, успешно развивается военное сотрудничество, имеющее исключительно оборонительный характер и не направленное против третьих государств. Регулярно проходят совместные командно-штабные, антитеррористические и военно-морские учения. Взаимодействие обогащается новыми форматами, среди которых совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - указал министр.

Большое значение, как подчеркнул Лавров, имеет положение договора об отсутствии взаимных территориальных претензий, решимости создать вдоль общих рубежей пояс вечного мира и дружбы. "Окончательно урегулирована чувствительная пограничная проблема, что стало основой для успешного оформления российско-китайской границы на всем ее протяжении", - отметил глава МИД РФ.

"Договор является правовой основой российско-китайского тандема - во многих смыслах более совершенной формы двусторонних отношений, чем классические военно-политические союзы периода холодной войны, - подчеркнул Лавров. - В отличие от последних, взаимодействие между Москвой и Пекином не сковано идеологическими ограничителями, строится на равноправных началах, не направлено против третьих стран и устойчиво к влиянию внешних факторов. Будучи самоценным, наше партнерство характеризуется высокой степенью координации действий, в том числе по стратегически значимым сюжетам".

Диалог на всех уровнях

Лавров отметил важность взаимного политического доверия, которое существенно укрепилось благодаря договору. "Руководствуясь статьей 10 этого документа, наши страны выстроили эффективную многоуровневую структуру межгосударственного взаимодействия, ключевую роль в которой играют встречи лидеров двух стран", - говорится в статье.

Лидеры двух стран, как подчеркнул министр, продолжают поддерживать интенсивный диалог в удаленном режиме, несмотря на пандемию. "В 2020 году они провели 5 телефонных разговоров. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, борьба с новой коронавирусной инфекцией и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, - напомнил Лавров. - 28 июня 2021 года состоялась обстоятельная беседа президента России и председателя КНР в формате видеоконференции, лейтмотивом которой стал юбилей "большого" договора".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что диалог на высшем уровне дополняется механизмом регулярных встреч глав правительств. "В его рамках успешно функционируют возглавляемые вице-премьерами пять межправительственных комиссий, несколько десятков межведомственных подкомиссий и рабочих групп", - продолжил министр.

"Налажено не имеющее аналогов взаимодействие по линии администрации президента Российской Федерации и аппарата Центрального комитета Коммунистической партии Китая. На системной основе осуществляются межпарламентские обмены, проводятся консультации по стратегической безопасности и сотрудничеству в сфере правопорядка, безопасности и юстиции. Все более интенсивными становятся межрегиональные связи, контакты политических партий и общественных организаций", - отметил Лавров.

Дружба из поколения в поколение

Идейной доминантой договора, как подчеркнул глава МИД РФ, является постулат о решимости сторон передавать дружбу между двумя народами из поколения в поколение. "Это уникальная правовая формула, которая нигде больше не встречается. Она имеет под собой фундаментальную историческую основу, - пояснил Лавров. - Наши страны были союзниками в борьбе с германским фашизмом и японским милитаризмом, прошли через тяжелейшие испытания, понесли наибольшие людские потери".

Министр напомнил, что советские войска внесли решающий вклад в освобождение Северо-Восточного Китая. "Бережем славные страницы общей истории и придерживаемся схожих взглядов на причины, ход и итоги Второй мировой войны. Единым фронтом выступаем против попыток их пересмотра, фальсификации истории, героизации военных преступников и их пособников", - подчеркнул он.

Лавров отметил, что РФ и Китай также тесно взаимодействуют и по военно-мемориальной тематике, и выразил благодарность Пекину за внимание, уделяемое уходу за могилами и памятниками советским воинам, отдавшим жизни за освобождение и независимость Китая.