Матвиенко назвала укрепление отношений с КНР ключевым приоритетом внешней политики России

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские сенаторы готовы содействовать углублению равноправного и доверительного партнерства с Китаем. Об этом говорится в телеграмме председателя СФ Валентины Матвиенко, направленной главе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу по случаю 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

"Укрепление многоплановых отношений с Китайской Народной Республикой входит в число ключевых приоритетов внешней политики Российской Федерации. В Совете Федерации готовы и далее содействовать углублению равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия в соответствии с Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой", - заявила Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, историческое решение о заключении этого важнейшего правового акта отразило обоюдное стремление укрепить российско-китайские отношения, основывающиеся на многовековых традициях дружбы и взаимной поддержки. Она подчеркнула, что договор зафиксировал формирование новой модели межгосударственных связей, это открыло "принципиально иные рубежи сотрудничества".

Матвиенко отметила, что за два десятилетия были подписаны многочисленные двусторонние документы, созданы благоприятные условия для взаимодействия деловых кругов, представителей науки, культуры, образования и общественности. "Достигнута высокая степень координации усилий, направленных на решение партнерства в сферах внешней политики и обеспечения безопасности, энергетике, промышленности и сельском хозяйстве. В 13 раз увеличился товарооборот, достигший, несмотря на известные ограничения, по итогам 2020 года $104 млрд США", - указала она.

Кроме того, активно развиваются межпарламентские отношения между Россией и Китаем. "Систематически осуществляются парламентские обмены, в том числе по линии молодежных структур. Позитивные результаты приносит работа в рамках межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики. Хочу вас заверить, что мы придаем большое значение проведению седьмого заседания указанной межпарламентской комиссии, которое состоится в России в очном режиме, если позволит эпидемиологическая обстановка", - написала председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко также поздравила Чжаньшу со 100-летием создания Коммунистической партии Китая. "Провозглашенные ее создателями принципы социальной справедливости и возрождения Китая прошли испытание временем, позволили обеспечить рост уровня благосостояния граждан и мощное развитие для построения великой модернизированной социалистической державы. Китайская Народная Республика под мудрым руководством Коммунистической партии Китая стала преуспевающим современным государством, играющим одну из ведущих ролей в мировой политике и экономике", - подчеркнула она.