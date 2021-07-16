Захарова: Запад создал проблему в Афганистане и теперь взывает к общей ответственности

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Запад, создав сначала проблему в Афганистане, теперь стал искать ответственных и взывать к коллективным усилиям по ее решению. Об этом написала в пятницу в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выступление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на ташкентской конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

Дипломат отметила, что на конференции тема Афганистана и "того, что с ним сотворили США, предательски бросив в сложнейший момент его истории", стала одной из доминирующих. "В своем выступлении президент Пакистана рассказал о том, что в его стране уже 3 миллиона беженцев из Афганистана. За ним очередь дошла до Борреля, представляющего как раз те страны, которые вместе с США 20 лет наводили в Афганистане порядок. И что вы думаете, он сказал? Набрался смелости, обвел всех присутствующих взглядом (а это в первую очередь соседи Афганистана, которые много лет принимают на себя удар последствий непрофессионализма коллективного Запада) и сказал, что ситуация в Афганистане - общая ответственность! - написала Захарова. - В лучших традициях: сначала создать проблему, а потом искать ответственных и взывать к коллективным усилиям".

"Так было в Ираке, Ливии, теперь в Афганистане. Говорил о том, что нужно работать еще больше, чтобы "спина окрепла", что ЕС хочет стать "ключом трансформации", - добавила она.

Но "самым удачным из выступления высокого представителя ЕС", по мнению официального представителя МИД РФ, является призыв к созданию в Афганистане "зеленого будущего". "Не уверена, что все в регионе соотнесут это с климатической повесткой", - заключила дипломат.