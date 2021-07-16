Лавров заявил, что Россия заинтересована в продвижении конструктивной повестки в Евразии

ТАШКЕНТ, 16 июля. /ТАСС/. Москва заинтересована в конструктивной повестке в Евразии и призывает подняться над геополитическими схемами в совместной работе по достижению максимально благоприятных условий развития. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в пятницу на пленарном заседании международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

"Считаем необходимым подняться над геополитическими схемами и совместно работать над созданием максимально благоприятных условий для развития исторически сложившихся хозяйственных связей с использованием современных технологий в интересах формирования общего евразийского пространства, основанного на равноправии, взаимном уважении и поиске баланса интересов, - указал глава дипведомства. - Россия заинтересована в продвижении именно такой конструктивной повестки дня".

Министр выразил убежденность, что "наращивание взаимовыгодных связей между Центральной и Южной Азией и их соседями в инвестиционной, инфраструктурной, гуманитарной и других сферах будут, несомненно, способствовать углублению объединительных процессов в Евразии и в более широком политическом контексте".

Формирование Большого евразийского партнерства

Россия выступает за формирование Большого евразийского партнерства и всячески поддерживает различные интеграционные связи в этом направлении, добавил глава МИД РФ.

"Вопрос о взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией мы рассматриваем прежде всего через призму интеграционных процессов, набравших высокую динамику во всем Евразийском регионе, - сказал он. - Россия последовательно выступает за формирование Большого евразийского партнерства, объединительного, интеграционного контура на всем пространстве от Атлантики до Тихого океана, максимально свободного для движения товаров, капиталов, рабочей силы и услуг, открытого для всех без исключения стран нашего общего континента Евразии и созданных здесь интеграционных объединений".

По словам Лаврова, неотъемлемой частью процесса становления такого партнерства является углубление и расширение интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. "Я хотел бы с удовлетворением отметить, что в декабре прошлого года к работе этого союза в статусе наблюдателя подключился Узбекистан", - добавил министр.

"Координация между действующими в Евразии интеграционными объединениями ведется в рамках, в частности, сопряжения планов Евразийского экономического союза с проектом Китая "Один пояс - один путь", - отметил Лавров. - Совместно с партнерами мы работаем над формированием взаимосвязанного пространства между СНГ и ШОС через реализацию комплекса скоординированных мер в торговой, транспортной, цифровой энергетической и других сферах".

Глава МИД РФ подчеркнул, что в Москве с интересом восприняли предложение президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о сопряжении транссибирской железной магистрали и коридора Европа - Западный Китай с новыми региональными проектами. "Готовы предметно обсуждать эту инициативу", - указал Лавров. По его словам, Россия также заинтересована в участии в прокладке новых газотранспортных маршрутов, включая ТАПИ (транснациональный газопровод Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия).

"Весьма перспективно сопряжение энергетической инфраструктуры Центральной и Южной Азии. В ЕАЭС ведется работа по формированию единого рынка электроэнергии. Можно было бы синхронизировать этот процесс с проектами по поставкам электричества в Центральной и Южной Азии, - отметил министр. - Российский экономический оператор вносит весомый вклад в укрепление энергетического сектора центральноазиатских государств. Речь идет о десятках проектов, особо выделю один из последних, имея в виду наше сотрудничество в области использование мирного атома с Узбекистаном, где реализуется проект создания первой в Центральной Азии атомной электростанции".