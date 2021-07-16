Лавров встречается с президентом Афганистана на полях конференции в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 16 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Афганистана Ашраф Гани проводят в эти минуты переговоры на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", передает корреспондент ТАСС.

На встрече присутствуют также спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов и замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Переговоры проходят в закрытом режиме.

В четверг на полях конференции представители Узбекистана, США, Афганистана и Пакистана договорились о создании новой четырехсторонней площадки консультаций для поддержки мирного процесса в Афганистане.

После заявления американского президента Джо Байдена о завершении операции ВС США в Афганистане и планах вывести войска ситуация в стране резко обострилась. Как сообщили 13 июля в Пентагоне, вывод американских войск из Афганистана осуществлен более чем на 95%. Параллельно с этим движение "Талибан" (запрещено в РФ), по заявлению его представителей, сумело установить контроль над порядка 85% территории республики, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

В связи с резким обострением обстановки в Афганистане в последнее время нарастает поток беженцев из этой страны в соседние Таджикистан и Узбекистан. В частности, на минувшей неделе, спасаясь от талибов, узбекско-афганскую госграницу незаконно пересекли около ста афганских пограничников и членов местных отрядов самообороны. После необходимых процессуальных и следственных действий все они были возвращены на родину, а узбекский МИД заявил, что республика будет жестко пресекать незаконные попытки проникновения на свою территорию.