Песков назвал образцом фейка публикацию о якобы помощи из России для избрания Трампа

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал образцом фейка утверждение британской газеты The Guardian о том, что российское руководство в январе 2016 года якобы решило способствовать избранию Дональда Трампа президентом США.

"Это все полная неправда, классический фейк, прямо образец", - сказал представитель Кремля журналистам в пятницу.

В публикации, вышедшей в четверг, газета ссылается на "секретные документы", попавшие в распоряжение издания якобы в результате утечки. Песков, чей комментарий приводится в этой же статье, заявил, что подобные предположения относятся к разряду "бульварного чтива".