Путин и другие лидеры АТЭС сделают виртуальное совместное фото в ходе онлайн-встречи

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и другие лидеры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сделают виртуальное соместное фото в ходе онлайн-встречи, которая в остальном пройдет в пятницу в закрытом режиме. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В целом встреча проходит в закрытом для прессы режиме. Будет так называемое виртуальное семейное фотографирование (церемония family photo - прим. ТАСС), это все увидят", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что, несмотря на закрытый характер видеоконференции, Россия договорилась с организаторами о телетрансляции выступления Путина. Начало онлайн-встречи запланировано на 14:00 мск. "Мы ожидаем, что наш президент будет выступать в районе 15:30 мск", - сказал Песков.

Жанр совместного фото в национальных костюмах принимающей стороны - одна из традиций саммита лидеров АТЭС. На последнем форуме - в ноябре 2020 года - от этого формата пришлось отказаться, так как саммит проходил в онлайн-режиме, но Малайзия, председательствующая тогда в АТЭС, прислала лидерам сувениры, и у Путина на столе во время его выступления стояла статуэтка, сшитая из яркой малайзийской ткани.

Кроме того, организаторы саммита все же нашли способ запечатлеть момент на фото: после виртуальной церемонии подписания итоговой декларации лидеров попросили взять в руки экземпляр документа и приготовиться для общего снимка. Когда все они были готовы, на счет "раз-два-три" был "сфотографирован" экран видеоконференции, где лидеры всех экономик АТЭС держали в руках итоговый документ.