Совет Думы принял заявление о противоречии решения ЕСПЧ по однополым бракам Конституции РФ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет Госдумы в пятницу принял заявление в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о требовании признания в России однополых браков, депутаты назвали это навязыванием чуждых ценностей. Об этом журналистам сообщил председатель Думы Вячеслав Володин.

"Все члены Совета Государственной думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ, - сказал он. - Это навязывание чуждых нам ценностей". "Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции РФ", - подчеркнул спикер.

В тексте заявления отмечается, что решение ЕСПЧ противоречит Конституции России и "является циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов, проживающих на территории" страны.

"Представители разных политических фракций в Совете Государственной думы, руководствуясь интересами наших граждан, категорически не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела нашей страны, навязывания чуждых российскому народу "ценностей", - говорится в заявлении.

Ранее ЕСПЧ признал нарушением статьи восьмой Европейской конвенции о правах человека - о праве на уважение частной и семейной жизни - отказ трем однополым парам из России заключить брак. Суд считает, что РФ имеет обязательство исполнять положения Европейской конвенции о правах человека.

Согласно новой норме статьи 79 Конституции РФ, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, противоречащем основному закону, не должны исполняться на территории России. Поправками 2020 года в российскую конституцию была включена норма о защите "института брака как союза мужчины и женщины".