Памфилова направила письмо главе МВД по факту проблем со сбором подписей у кандидатов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что направила обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву по факту проблем со сбором подписей у некоторых кандидатов перед выборами в сентябре.

"Я сегодня направила письмо министру внутренних дел РФ [Владимиру] Колокольцеву, потому что получила пару жалоб о том, что возникают проблемы у некоторых [кандидатов] со сбором подписей", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в пятницу.

"Чтобы со стороны правоохранительных органов во всех регионах было максимально корректное отношение к кандидатам по сбору подписей, чтобы оказывали то необходимое содействие, которое должно быть", - отметила глава ЦИК.

Она также напомнила, что направила обращение руководителям субъектов РФ, чтобы те "содействовали обеспечению равных возможностей для сбора подписей кандидатами", в том числе "на свежем воздухе или в просторных помещениях с соблюдением всех норм безопасности".

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.