МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Кабмин определил порядок принятия решения о комплексном развитии территории (КРТ) и согласования такого решения с субъектом Российской Федерации. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, процедура согласования предполагает, что сначала губернатор направляет документы в Минстрой России, затем ведомство в случае наличия разногласий возвращает губернатору документы или сразу проект выносится на правительственную комиссию. При этом допускается отказ в согласовании проекта.

"Хотя закон о КРТ передал большой объем полномочий на субъектовый уровень, со стороны федерального правительства устанавливается право наложить вето на проект, например, если в границы попадают не предназначенные для таких целей виды земель, например, ИЖС, либо на участке расположено государственное имущество, выставленное на продажу, то есть реализация проекта может повлечь судебные разбирательства", - прокомментировал ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

По его словам, такой подход, с одной стороны, содержит риски затягивания процедуры согласования, которая может растянуться до полугода-года, с другой, фактически полностью исключается возможность злоупотреблений и принятия необдуманных решений, которые приведут к деградации городской среды. "Таким образом, закон действительно направлен на ревитализацию урбанизированных территорий, а не упрощение условий изъятия имущества для застройщиков, как первоначально опасались критики инициативы", - сказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. КРТ будет проводиться по решению правительства, властей регионов и органов местного самоуправления.