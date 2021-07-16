ТАШКЕНТ, 16 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миссия США в Афганистане провалилась и это понимают все, в том числе и Вашингтон.

"Американцы ушли, как подтвердил президент Джо Байден, потому что сочли свою миссию выполненной. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. И это открыто признается, в том числе и в самих США", - сказал он журналистам на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

Как отметил Лавров, Москва не заинтересована в том, чтобы на территории Афганистана царил хаос.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы там был хаос. И не только потому, что мы не хотим его перелива в соседние союзные нам страны. Но и просто потому, что мы хотим самого-самого настоящего добра афганскому народу и заинтересованы в том, чтобы эти дружественные нам люди жили мирно и в обществе, которое развивается стабильно, без каких-либо угроз терроризма, наркобизнеса, происходящих с этой территории", - сказал он.

РФ продолжит работать с США и со всеми другими странами, которые могут повлиять на ситуацию в Афганистане, сказал Лавров.

Урегулирование ситуации

По словам Лаврова, Россия считает, что не нужно изобретать новых переговорных форматов или договоренностей для урегулирования ситуации в Афганистане.

"Нам кажется, что для этого [урегулирования ситуации в Афганистане] не нужно изобретать каких-то новых договоренностей. Нужно выполнить то, что уже было согласовано правительством [Афганистана] прежде всего и движением талибов [запрещено в РФ]", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Здесь уже на конференции, в кулуарах рассуждают о каких-то иных форматах, их сейчас может быть великое множество. Каждый захочет, наверное, каким-то образом - большинство из лучших побуждений - помочь придать импульс политическому процессу, который уже давно находится в тупике", - добавил Лавров.

С сентября прошлого года в Дохе (Катар) проходят встречи представителей правительства Афганистана и движения "Талибан". Прошло немало раундов, однако делегации пока ограничиваются обсуждением повестки дня будущих мирных переговоров, до самих таких переговоров пока дело не дошло. Ожидается, что позднее на этой неделе в Доху отправится делегация правительства Афганистана во главе с Абдуллой Абдуллой - председателем Высшего совета по национальному примирению Афганистана.