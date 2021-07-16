Памфилова заявила, что записаться в наблюдатели и следить онлайн за выборами может любой

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Каждый заинтересованный человек может записаться в наблюдатели и следить за видеотрансляцией с избирательных участков на выборах в сентябре, но видеонаблюдение делается не для праздного любопытства. Это подчеркнула председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

"Большинство все поняли правильно [про видеотрансляцию], но кое-кто по этому поводу устроил целую истерику в прессе, с некими постулатами в кавычках, которые не соответствуют действительности. Я очень мягко это говорю, поэтому в ближайшее время мы подготовим развернутое, аргументированное заявление ЦИК по этому поводу", - сказала Памфилова.

По ее словам, некоторые люди сейчас "выдвигают лозунг, что вот так отлучили избирателей от процесса видеонаблюдения". "А что у нас теперь избиратели не являются участниками избирательного процесса? Объясняю для тех, кто лукавит или сознательно искажает правду: избиратель у нас является основным участником избирательного процесса. И у каждого гражданина РФ на основании того документа, который мы приняли, есть возможность [наблюдать], если он действительно интересуется, как проходят выборы", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что "видеонаблюдение - это не праздное любопытство, чтобы лежа на диване смотреть кино какое-то". "Для этого есть кинотеатры и телевизор, а это [наблюдение за выборами] - большая работа. [Если] хочешь [наблюдать за выборами], заинтересован, активный гражданин, то немножко надо потрудиться. Потому что мы не можем выбрасывать в виртуальную пустоту миллиарды народных денег просто так ради амбиций полутора десятка экспертов или ради праздного любопытства", - подчеркнула Памфилова.

Она призвала желающих следить за ходом голосования, "записываться в наблюдатели, пройти необходимое обучение, чтобы понимать, что там происходит на самом деле". "Пожалуйста, все открыто. У нас к ресурсу, на котором будет идти трансляция и запись, допущены все участники избирательного процесса", - заключила глава ЦИК.

Центризбирком России на заседании в среду утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов депутатов Госдумы, видеокамерами будут оснащены около 50 тыс. избирательных участков. Впоследствии в ряде СМИ появилась информация, что видеотрансляция с участков для голосования якобы не будет доступна для всех желающих. В свою очередь зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что видеотрансляция с избирательных участков будет доступна для всех участников избирательного процесса, в том числе в 86 центрах общественного наблюдения, в которых может находиться любой заинтересованный человек.