Тобольский депутат, обвиняемый в применении насилия к полицейскому, отправлен в отставку

ТЮМЕНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Депутаты Тобольской городской думы на внеочередном заседании отправили в отставку Сергея Вакарина, который обвиняется в применении насилия к сотруднику ГИБДД. Заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий он подал самостоятельно, сообщил ТАСС председатель Тобольской городской думы Андрей Ходосевич.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Тобольской городской думы, на котором депутаты поддержали отставку Сергея Вакарина, депутата по избирательному округу № 23 г. Тобольска. Он обратился с заявлением о досрочном прекращении депутатских полномочий", - рассказал он.

По версии следствия, 13 июля недалеко от Тобольска нарядом ГИБДД был остановлен подозреваемый, который, управляя автомобилем Mercedes нарушил правила дорожного движения.

Как ранее сообщили в управлении СК по региону, водитель, пересекая сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на полосу встречного движения, пытался скрыться от экипажа ГИБДД. Депутат не подчинился законным требованиям инспектора ДПС выйти из автомобиля и внезапно начал движение. Инспектор ДПС принял попытку его остановить, в результате чего получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся в неизвестном направлении. Решением Тобольского районного суда Сергей Вакарин арестован на два месяца.