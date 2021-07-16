Лавров: РФ напомнила Гани об обязательстве всерьез начать политический процесс

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российская сторона на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани напомнила об обязательстве Кабула и движения "Талибан" (запрещено в РФ) всерьез начать политический процесс по афганскому урегулированию. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

"У меня никаких обязательств перед президентом Гани нет, - сказал Лавров, отвечая на вопрос, обещала ли Россия что-то президенту Афганистана. - У президента Гани, как и у талибов, есть обязательство начать всерьез политический процесс. И мы напомнили об этом, выразили надежду, что все стороны этой ситуации будут выполнять договоренности, которые в том числе достигались при участии международного сообщества", - добавил министр.

Встреча Лаврова и Гани прошла в пятницу на полях международной конференции в Ташкенте.