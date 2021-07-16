Слуцкий: решение ЕСПЧ по однополым бракам направлено на деформацию образа РФ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о требовании признания в РФ однополых браков носит провокационный и политизированный характер, оно направлено на деформацию образа России. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"ЕСПЧ и до этого нередко принимал неоднозначные решения по отношению к России, но подобного еще не было. Это политизированный и провокационный вердикт, направленный на деформацию образа России в Европе и в мире", - написал депутат.

Слуцкий напомнил, что в пятницу решение ЕСПЧ однозначно и единодушно осудил Совет Государственной думы. "Оно аморально и никак не соотносится с Конституцией Российской Федерации, поэтому выполнению не подлежит", - подчеркнул депутат.

"Россия не будет выполнять требования межгосударственных органов, прямо противоречащие ее конституции, а любые попытки прийти со своим уставом в чужой монастырь будут трактоваться как вмешательство во внутренние дела РФ", - отметил парламентарий.

Слуцкий также указал на публикации в зарубежных СМИ о том, что ряд судей, заседавших в ЕСПЧ, в прошлом являлись сотрудниками либо фонда Сороса "Открытое общество", либо одной из аффилированных с ним неправительственных организаций. "Если это так, то беспристрастность таких "служителей Фемиды" вызывает очень большие вопросы. Сомнений нет только в одном - их решения, противоречащие основному закону России, мы выполнять точно не собираемся, несмотря ни на какое внешнее давление", - резюмировал глава комитета.

Решение ЕСПЧ

Ранее ЕСПЧ признал нарушением статьи восьмой Европейской конвенции о правах человека - о праве на уважение частной и семейной жизни - отказ трем однополым парам из России заключить брак. Суд считает, что РФ имеет обязательство исполнять положения Европейской конвенции о правах человека.

Согласно новой норме статьи 79 Конституции РФ решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, противоречащем основному закону, не должны исполняться на территории России. Поправками 2020 года в российскую конституцию была, в частности, включена норма о защите "института брака как союза мужчины и женщины".