В белгородском облизбиркоме заявили, что обеспечат вакцинацию наблюдателей перед выборами

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Власти Белгородской области обеспечат вакцинацию от коронавируса всех общественных наблюдателей для работы на предстоящих в сентябре выборах. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Лазарев на заседании ЦИК России в пятницу.

Выступая на заседании Центризбиркома, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила важность распространения призыва и рекомендаций о вакцинации не только для членов избирательных комиссий, но и для другой "многочисленной группы", которая будет работать на участках для голосования, - наблюдателей.

"Общественной палатой области активно ведется работа по вакцинации участников общественного наблюдения. Они сегодня ведут подбор, обучение и, как раз, работу по вакцинации, убеждению наших наблюдателей от Общественной палаты. Все общественные наблюдатели к началу голосования будут привиты", - сказал Лазарев.

Он также отметил, что избирком Белгородской области поддерживает главу Роспотребнадзора Анну Попову, призвавшую пройти вакцинацию от коронавируса всех, кто будет находиться на избирательных участках во время осенних выборов в Госдуму.

"Позиция нашего руководства Белгородской области, наша позиция такова, что на выборах должны работать либо привитые, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест на 16 сентября, который действует три дня", - добавил Лазарев.

К концу июня в Белгородской области прошли обучение около 2,5 тыс. общественных наблюдателей. 19 сентября в регионе пройдут первые за 30 лет досрочные выборы губернатора региона, довыборы депутатов Белгородского городского совета, депутатов советов в муниципалитетах.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования, 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.