Боевики планируют инсценировать химатаку в день инаугурации президента Сирии

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Боевики "Хайат Тахрир Аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") планируют инсценировать химическую атаку в Идлибской зоне деэскалации в день инаугурации президента Сирии. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон из различных источников поступают сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" провокации в Идлибской зоне деэскалации", - сказал он.

По словам контр-адмирала, возможная дата проведения провокации - 17 июля, "в день инаугурации президента Сирии".

Он уточнил, что террористы планируют инсценировать химическую атаку в районах населенных пунктов Серакаб и Хан-Шейхун с привлечением псевдогуманитарной организации "Белые каски" и местных медиаресурсов, которые будет вести постановочные съемки, чтобы обвинить сирийское правительство.

"Кроме того, по поступающим в ЦПВС данным, "спящими ячейками" террористов в населенных пунктах Даиль, Тафас, Нава, Джасим и Эс-Санамеин провинции Деръа осуществляется вербовка новых боевиков и их подготовка к проведению диверсий", - сказал Вадим Кулить.

Правительство Сирии предприняло ряд мер для обеспечения безопасности в южных районах страны: выставлены дополнительные посты, проводятся проверки автотранспорта с целью не допустить переброски оружия для "спящих ячеек" боевиков и предотвратить проведение терактов.