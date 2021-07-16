Постпред РФ: Москву настораживает молчание ОЗХО по несостыковкам в докладе о Навальном

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Отсутствие реакции Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на несостыковки в докладе по делу Алексея Навального настораживает, но не удивляет Москву. Об этом в пятницу заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Обращает на себя внимание позиция Технического секретариата [ОЗХО по несостыковкам в докладе о Навальном], который держит артистическую паузу, словно воды в рот набрали. Как мы говорим, играют в молчанку. Удивляет ли нас это? Нет, потому что такое мы уже проходили с Техсекретариатом прошлым. Настораживает ли это нас? Да, настораживает, потому что вся эта мутная история с отравлением якобы Навального была использована определенной группой стран для развязывания новой антироссийской кампании", - сказал он.

Шульгин констатировал, что Технический секретариат ОЗХО поддерживает "густую дымовую завесу" вокруг дела Навального. "Эта дымовая завеса на поверку оказывается дезинформацией", - добавил Шульгин.

Дипломат отметил, что "не припомнит" подобных ошибок в работе организации. "[Такие ошибки] чреваты серьезными политическими последствиями", - подчеркнул он.

Несостыковки в докладе

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в докладе обнаружились фатальные несостыковки для версии об отравлении Навального, которые Техсекретариат не смог объяснить российской стороне. В документе указывалось, что секретариат организации направил группу для оказания технической помощи "в связи с подозрением на отравление российского гражданина" по просьбе Германии 20 августа 2020 года - в день инцидента с Навальным. Дипломат обратила внимание, что составление заявки ФРГ в ОЗХО должно было занять значительное время, это не могло произойти немедленно. Позднее представитель МИД ФРГ Райнер Бройль выступил с утверждением, что несостыковки связаны с ошибкой в дате, во второй редакции документа она была исправлена.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.