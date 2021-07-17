Справороссы выдвинули Алексея Шпагина на выборы главы Пензенской области

ТАСС, 17 июля. Предприниматель Алексей Шпагин выдвинут кандидатом от партии "Справедливая Россия - за правду" на выборы губернатора Пензенской области, которые пройдут 19 сентября. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

"Региональная конференция партии "Справедливая Россия - за правду" выдвинула на пост высшего должностного лица региона Алексея Шпагина. За его кандидатуру проголосовали большинство делегатов конференции", - говорится в сообщении.

Как отметили в региональном отделении, Шпагин является предпринимателем, занимается общественной деятельностью, имеет опыт участия в избирательных кампаниях разного уровня. В настоящее время занимает должность секретаря Бюро регионального отделения партии.

Шпагин был выдвинут кандидатом на выборы губернатора Пензенской области после того, как руководитель регионального отделения Анна Очкина сняла свою кандидатуру. Она объяснила это тем, что один из институтов, с которым она ранее сотрудничала, был признан иностранным агентом, и сейчас у нее статус лица, аффилированного с иноагентом.

На выборы губернатора Пензенской области также выдвинуты кандидатуры врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко ("Единая Россия"), депутата гордумы Пензы Петра Чугая (Партия пенсионеров), депутата заксобрания Пензенской области Александра Васильева (ЛДПР), замглавы Пензы Олега Шаляпина (КПРФ).

Досрочные выборы губернатора Пензенской области пройдут 19 сентября. Бывший глава региона Иван Белозерцев, победивший на выборах в 2020 году, был задержан 21 марта по делу о получении взятки в размере более 31 млн рублей и заключен под стражу. Белозерцев был отстранен от должности губернатора в связи с утратой доверия президента. 26 марта президент России Владимир Путин назначил врио главы региона Олега Мельниченко, который с 2017 года занимал пост сенатора от Пензенской области.