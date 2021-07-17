ЦИК заверил списки кандидатов Партии пенсионеров для участия в выборах в Госдуму

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в субботу заверил федеральный избирательный список и список кандидатов по одномандатным округам Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (Партии пенсионеров) для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы в количестве 278 человек, выдвинутый политической партией "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", - говорится в постановлении комиссии.

Другим постановлением ЦИК заверил список одномандатников от партии по 194 округам.

Центризбирком постановил разрешить партии открыть в отделении Сбербанка специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Также были зарегистрированы уполномоченные представители партии и уполномоченные по финансовым вопросам.

Ранее Партия пенсионеров подала в ЦИК документы, необходимые для заверения списков кандидатов. По итогам съезда партии 29 июня общефедеральную часть списка возглавили председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков, председатель президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов и глава бюро президиума Андрей Широков. Список партии разбит на 36 региональных групп.

Согласно календарному плану ЦИК, политические объединения должны были до 12 июля включительно выдвинуть кандидатов на съездах и до 13 июля подать документы в ЦИК для заверения списков, на которое у Центризбиркома есть семь дней. Затем партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

О выборах

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.