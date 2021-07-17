ЦИК исключил четырех кандидатов из федерального списка ЛДПР на выборы в Госдуму

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в субботу принял постановление об исключении четырех кандидатов из заверенного федерального списка ЛДПР для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Согласно документу, на основании решения высшего совета партии от 14 и 15 июля ЦИК исключил из партийного списка Алексея Бычкова, Сергея Абельцева, Владимира Бутенко и Андрея Хромова.

Центризбирком России на заседании 7 июля заверил федеральный избирательный список кандидатов ЛДПР в количестве 217 человек. В общефедеральную часть списка вошли 15 кандидатов, возглавил ее лидер ЛДПР Владимир Жириновский. За ним следуют глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и депутат Госдумы, замглавы высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов. Список партии разделен на 58 региональных групп. Кроме того, ЦИК заверил список кандидатов от партии по 225 одномандатным округам.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.