Памфилова: Андрей Пивоваров может участвовать в выборах в Думу от партии "Яблоко"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что экс-директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, обвиняемый по делу о деятельности нежелательной организации, имеет право участвовать в предстоящих выборах депутатов Госдумы, он является кандидатом от партии "Яблоко".

"Один из представителей "Яблока", Пивоваров Андрей Сергеевич, который находится сейчас в СИЗО в Краснодарском крае, он обращался к нам по поводу того, что ФСИН задерживал выдачу документов. Мы, ЦИК, очень оперативно среагировали, было направлено обращение во ФСИН. Все, что было в нашей компетенции, мы сделали", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в субботу.

"То, что касается регистрации: независимо от того, что он находится в СИЗО, пассивное избирательное право его не поражено. Он имеет право участвовать в кампании. И он в списке партии "Яблоко", и он зарегистрирован у нас как кандидат от партии "Яблоко" по региональной группе номер 89", - уточнила глава ЦИК.

Пивоваров был задержан 31 мая в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали в Краснодар для проведения следственных действий, позже ему было предъявлено обвинение. Как сообщали журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. До этого Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации.

Первомайский районный суд Краснодара 2 июня удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде содержания Пивоварова под стражей. Позже Краснодарский краевой суд, рассматривая жалобу адвокатов, не нашел оснований для замены ранее избранной в отношении Пивоварова меры пресечения, оставив его под стражей.

О выборах

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.