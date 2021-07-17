Постпред РФ: комментариев ОЗХО из-за нестыковок в докладе по Навальному не последовало

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Никаких комментариев технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) относительно нестыковок в докладе по инциденту с Алексеем Навальным не последовало. Об этом в субботу заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Сегодня у нас 17 июля. Мы до сих пор ничего внятного, ни единого комментария [о несостыковках в докладе по делу об инциденте с Алексеем Навальным] со стороны техсекретариата [ОЗХО] не услышали", - сказал он.

Шульгин отметил, что большинство сотрудников на ключевых постах в техническом секретариате ОЗХО являются представителями западных стран.

По его словам, группа стран намеренно пытается удержать на плаву историю с инцидентом с Навальным. "Как представляется, определенная группа стран, всем они известны, пытается держать на плаву тему с мнимым отравлением Навального. Наверное, они боятся, что с течением времени все это забудется, никто и вспоминать не будет, поэтому каждое наше мероприятие в ОЗХО по инициативе западных стран выливается в бурную дискуссию по делу о так называемом отравлении", - сказал он.

Как отметил постпред РФ при ОЗХО, при обсуждении инцидента с Навальным эти страны следуют одному и тому же сценарию. "Забавно слышать, как выступают американцы. Они обвиняют нас в сохранении и наличии каких-то потайных химических арсеналов, напичканных эксклюзивными штучками, "Новичками". И кто это говорит - это говорят американцы, которые до сих пор не разоружились в химическом плане. У них есть все: и деньги, и технологии, но тем не менее они не торопятся закрыть свою химическую программу", - добавил Шульгин.

Несостыковки в докладе

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доклад обнаружил фатальные несостыковки для версии об отравлении Навального, которые техсекретариат не смог объяснить российской стороне. В документе указывалось, что секретариат организации направил группу для оказания технической помощи "в связи с подозрением на отравление российского гражданина" по просьбе Германии 20 августа 2020 года - в день инцидента с Навальным. Дипломат обратила внимание, что составление заявки ФРГ в ОЗХО должно было занять значительное время, это не могло произойти немедленно. Позднее представитель МИД ФРГ Райнер Бройль выступил с утверждением, что несостыковки связаны с ошибкой в дате, во второй редакции документа она была исправлена.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.