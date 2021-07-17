Слуцкий: ЕСПЧ доказал, что может быть "инструментом для шельмования" стран

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) продемонстрировал, что он может служить инструментом для попыток деформировать образ отдельных стран в информационном пространстве. Об этом в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее ЕСПЧ признал нарушением статьи восьмой Европейской конвенции о правах человека (о праве на уважение частной и семейной жизни) отказ трем однополым парам из России заключить брак. Суд считает, что РФ имеет обязательство исполнять положения Европейской конвенции о правах человека.

"В нашей стране ничего подобного не было. И, как гласит Конституция России, не будет. Разумеется, это решение не будет выполнено", - сказал Слуцкий.

"Европейский суд по правам человека, к сожалению, доказал, что может быть инструментом - а это в корне противоречит назначению, самой сути судебного института на пространстве Совета Европы - для шельмования, попытки деформации образа одной из стран в информационном пространстве нашего Европейского континента", - добавил депутат.

Согласно новой норме статьи 79 Конституции РФ решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, противоречащем основному закону, не должны исполняться на территории России. Поправками 2020 года в Конституцию РФ была включена норма о защите "института брака как союза мужчины и женщины".