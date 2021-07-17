Слуцкий заявил, что Россия готова принять иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия готова принять у себя большое количество иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму восьмого созыва, при этом будут приняты все меры для эпидемиологического контроля. Об этом в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Разумеется, международные наблюдатели приедут", - сказал Слуцкий, заметив, что на последних президентских выборах в США работали лишь 30 наблюдателей. "Я думаю, что у нас их будет в разы больше, несмотря на то что мы объективно живем сейчас в период пандемии COVID-19", - добавил депутат.

Глава комитета заверил, что "будут приняты все самые серьезные меры эпидемиологического контроля, защиты". "Тем не менее мы готовы принять международных наблюдателей и от национальных парламентов, и от международных институтов, и тех, кто в индивидуальном качестве захочет принять участие в наблюдении за выборами в Государственную думу, при условии соблюдения тех норм и правил, которые у нас действуют и будут действовать", - отметил он.

По словам Слуцкого, в Россию приедет миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, хотя, возможно, в сокращенном составе. В ОБСЕ планировали направить в РФ порядка 500 человек.

Слуцкий также допустил, что может быть принято решение о допуске в страну вакцинированных от коронавируса наблюдателей. Депутат подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность всех, кто будет находиться на избирательных участках. В заключение он выразил уверенность в том, что значительная часть наблюдателей даст объективную оценку выборам в Госдуму.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.