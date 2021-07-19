Экс-главы администрации президента рассказали о работе структуры

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Администрация президента (АП) РФ - очень важный государственный орган, но не перетягивает на себя одеяло. Такое мнение по случаю отмечаемого в понедельник 30-летия АП высказал ТАСС спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, возглавлявший эту структуру в 2011-2016 годах. Его предшественник на данном посту, а ныне директор Службы внешней разведки (СВР) и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин уверен, что в работе АП не бывает легких или проходных задач.

АП не должна решать любой мелкий вопрос

Иванов полагает, что "[администрация президента] необратимо нашла [свое место среди других госорганов]". Он подчеркнул, что Россия - президентская республика, а АП обеспечивает деятельность президента.

"Это очень важный орган власти и работает он, я считаю, нормально, не стараясь перетягивать на себя любое одеяло, [решать] любой мелкий вопрос", - сказал Иванов.

Он вспомнил, как в должности главы администрации читал обращения граждан. "К примеру, лампочка в подъезде перегорела, значит, администрация должна ее поменять. Это неправильно, конечно", - заметил спецпредставитель президента, подчеркнув, что "должны четко работать местные органы власти, региональные органы власти".

"Об этом, кстати, говорит и прямая линия с президентом: очень часто люди обращаются по вопросам, которые явно должны решать не президент, не администрация [президента], а местные власти", - добавил Иванов.

Он не ожидает в ближайшее время каких-либо изменений в полномочиях кремлевской структуры. Также Иванов не видит необходимости в принятии отдельного закона об АП. "Я считаю, что он мало что даст, и я сомневаюсь, что он нужен", - пояснил спецпредставитель главы государства.

Без легких и проходных задач

В работе Администрации президента РФ не бывает легких и проходных задач, считает глава СВР Нарышкин. Он руководил АП в 2008-2011 годах и также поздравил администрацию с юбилеем.

"Обеспечение деятельности главы государства связано с колоссальной нагрузкой и ответственностью. В этой работе не бывает легких или проходных задач", - заявил Нарышкин ТАСС.

Он добавил, что для успешного решения таких задач "нужно быть не только патриотом, но и профессионалом". "Именно такие качества всегда ценились в Администрации президента России", - указал глава СВР.

Задачи АП

В число актуальных задач администрации входят содействие главе государства в определении основных направлений внутренней и внешней политики, подготовка проектов различных законодательных актов, указов, распоряжений и контроль за их реализацией, разработка общенациональных проектов, содействие в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.

Кроме того, администрация готовит материалы для ежегодных посланий президента, обеспечивает контакты главы государства с госорганами иностранных государств и их должностными лицами, зарубежными политическими и общественными деятелями, с международными и иностранными организациями. АП занимается и подготовкой кадровых решений президента, реализацией его полномочий в сфере помилования, принятия в российское гражданство, взаимодействия с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, профессиональными союзами, организациями предпринимателей и др.

Об Администрации президента РФ

19 июля исполняется 30 лет со дня учреждения Администрации президента РСФСР. В этот день в 1991 году на тот момент президент России Борис Ельцин подписал указ об учреждении рабочего аппарата, который обеспечивает деятельность главы государства и осуществляет контроль за исполнением его решений. Первым руководителем администрации назначили экс-секретаря Свердловского обкома КПСС и советского посла на Кубе Юрия Петрова.

На начальном этапе в структуру АП входили 13 подразделений, позже она неоднократно менялась. В настоящее время администрация включает 20 управлений (государственно-правовое, контрольное, протокола, управления по внешней и по внутренней политике, по научно-образовательной политике, по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи и др.), а также некоторые самостоятельные подразделения, в том числе канцелярию и референтуру президента, секретариат руководителя администрации, аппараты Совета безопасности, полномочных представителей главы государства и др.

Общее руководство деятельностью администрации осуществляет глава государства. Ему непосредственно подчиняются руководитель АП, его заместители, помощники и советники президента, руководитель протокола, старшие референты и референты, полномочные представители президента в федеральных округах, Совете Федерации, Госдуме, Конституционном суде, спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, а также секретарь и заместитель председателя Совета безопасности РФ. Все они, а также уполномоченный по правам ребенка, начальники управлений и самостоятельных подразделений администрации, руководящие сотрудники аппарата Совбеза назначаются и освобождаются от должности напрямую президентом.

Помимо Иванова, Нарышкина и Петрова в разные годы администрацией руководили Сергей Филатов, Николай Егоров, Анатолий Чубайс, Валентин Юмашев, Николай Бордюжа, Александр Волошин, Дмитрий Медведев и Сергей Собянин. С 2016 года по настоящее время АП возглавляет Антон Вайно.