Прилепин в письме к Зюганову предложил КПРФ создать коалицию в новом созыве Госдумы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар (Евгений) Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением создать коалицию со справороссами в новом созыве Госдумы, а затем начать процесс объединения двух политических сил. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Я предлагаю вам, уважаемый Геннадий Андреевич, через месяц, 19 августа 2021 года - ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения нашей с вами Родины, собраться и провести пресс-конференцию, на которой мы с вами объявим о том, что сразу после сентябрьских выборов наши партии сформируют сначала парламентскую оппозиционную коалицию, а потом начнут работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии, реально готовой взять власть на всех уровнях - от правительства до сельского совета", - говорится в обращении.

По его словам, у двух партий нет практически никаких идеологических разногласий и им "нечего делить". "Обе наши партии - левые, обе наши партии - патриотические. Наша партия, как и ваша, выступает за возвращение недр народу. Мы, как и вы, против разрушительной пенсионной реформы. Наши активисты, как и ваши, чтут, поддерживают и последовательно продвигают политическое наследие Ленина-Сталина", - отмечает Прилепин. Он уверен, что КПРФ и справороссам пора "переходить к реальному политическому сотрудничеству". "Да, сейчас на предстоящих парламентских выборах мы с вами идем разными партийными колоннами. И в этом ничего страшного нет. Этот избирательный цикл не первый и не последний. Но данная ситуация, тем не менее, не должна восприниматься как политическая норма", - убежден сопредседатель "Справедливой России - За правду".

"Нет иного пути"

России, полагает Прилепин, необходима "объединенная сильная влиятельная и амбициозная левопатриотическая партия", поэтому перед двумя политическими силами стоит "цивилизационный вызов". "И у нас с вами нет иного пути, кроме построения объединенной левопатриотической партии в нашей стране", - считает он.

Прилепин также напомнил о своем посещении предвыборного съезда коммунистов, когда ему не дали возможности выступить перед делегатами. "Я не делаю из этого трагедии, поскольку наш с вами диалог никогда не прерывался, и мы имеем возможность вернуться к обсуждению данного вопроса еще до сентябрьского голосования на выборах депутатов Государственной думы", - подчеркнул справоросс.

"Фиксация нашей общей интеграционной политической позиции именно 19 августа станет прекрасной иллюстрацией того, что настоящее левопатриотическое движение в нашей стране за 30 лет уничтожить категорически невозможно", - заключил Прилепин.

В конце июня председатель справороссов Сергей Миронов на предвыборном съезде партии заявил, что рассчитывает на заключение соглашения о создании межфракционной коалиции с коммунистами в Госдуме VIII созыва. В КПРФ в свою очередь отмечали, что будут рассматривать вопрос сотрудничества со "Справедливой Россией - За правду" только после парламентских выборов.