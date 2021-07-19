Депутат Юрий Волков подал документы от Забайкалья на выборы в восьмой созыв Госдумы

ЧИТА, 19 июля. /ТАСС/. Депутат седьмого созыва Госдумы РФ Юрий Волков в понедельник подал в Чите документы для регистрации на выборы в восьмой созыв по Читинскому одномандатному округу от партии "Справедливая Россия - за правду", сообщила пресс-служба избирательной комиссии Забайкальского края.

"Выдвинутый политической партией "Справедливая Россия - за правду" Волков Юрий Геннадьевич представил в окружную избирательную комиссию по округу № 43 (Читинский) документы о выдвижении кандидатом в депутаты Государственной думы восьмого созыва", - говорится в сообщении.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут осенью в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Забайкалье два одномандатных округа - Читинский и Даурский. В действующем созыве Госдумы их представляют Николай Говорин от "Единой России" (Читинский округ) и Василина Кулиева от ЛДПР (Даурский округ).

Юрий Волков родился 1 июня 1986 года в поселке Новая Читинского района Читинской области. В 2008 году окончил Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н. Г. Чернышевского по специальности "Учитель истории", в 2011 году - Дальневосточную академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".

В 2006-2011 годах работал редактором и ведущим на радио и телевидении, в 2012 году был помощником депутата Госдумы РФ Василины Кулиевой по работе в Забайкальском крае, а также доверенным лицом лидера ЛДПР Владимира Жириновского в регионе. В 2013 году был избран депутатом законодательного собрания Забайкальского края от ЛДПР и возглавил фракцию партии.

В 2016 году избран депутатом Госдумы седьмого созыва по списку ЛДПР, а осенью 2018-го Волков заявил о выходе из партии из-за конфликта с региональным отделением.