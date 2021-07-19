Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин закрепил кураторство над федеральными округами за вице-премьерами. Об этом заявил глава кабмина в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Центральный федеральный округ - Дмитрий Григоренко;

Сибирский федеральный округ - Виктория Абрамченко;

Северо-Западный федеральный округ - Татьяна Голикова;

Уральский федеральный округ - Юрий Борисов;

Южный федеральный округ - Марат Хуснуллин;

Приволжский федеральный округ - Дмитрий Чернышенко;

Северо-Кавказский федеральный округ - Александр Новак;

Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока.

Решение о назначении ответственных принималось с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач, которые вице-премьеры выполняют в правительстве, уточнил Мишустин.

Обязанности кураторов

Премьер отметил, что каждый куратор будет ответственным за социальное развитие закрепленной за ним территории, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей и как соблюдается бюджетная дисциплина. "Также предельно внимательно следует отнестись к решению задач по обеспечению экономического роста округов, повышению их инвестиционной привлекательности, поддержке малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест", - сказал глава кабмина, обращаясь к вице-премьерам.

Он добавил, что все эти задачи следует реализовывать как в округе в целом, так и в каждом из субъектов, входящих в его состав.

По словам премьера, координировать действия кураторов будут в рамках правительственной комиссии по региональному развитию, которую возглавляет Марат Хуснуллин. "Это позволит наладить эффективное взаимодействие между округами, что особенно важно с учетом необходимости совместной работы по реализации масштабных инфраструктурных проектов в региона на стыке различных отраслей", - пояснил Мишустин.