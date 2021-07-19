Клишас заявил, что новые требования закона Украины о языке грубо нарушают права человека

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Вступившие в силу положения закона о государственном языке Украины, предусматривающие новые правила обязательного использования украинского языка как государственного в сфере культуры, являются грубым нарушением прав человека. Об этом ТАСС заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Новые требования о государственном языке Украины - грубое нарушение прав и свобод человека. К сожалению, ситуация ограничения прав русскоязычного населения уже не первый год наблюдается на Украине, где русскоговорящие граждане, составляющие существенную часть населения Украины, с каждым годом имеют все меньше и меньше возможностей для участия в культурной жизни страны на родном для них русском языке", - сказал сенатор.

Он напомнил, что с 16 июля вступили в силу положения закона, по которым предусматривается проведение культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий на украинском языке. Это требование, в частности, будет распространяться на объявления, афиши, входные билеты, другие информационные материалы о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях, на публичное исполнение театральных представлений, функционирование музеев и проведение выставок, распространение и демонстрирование фильмов, туристическое и экскурсионное обслуживание.

"Учитывая статистические показатели, согласно которым среди населения Украины в повседневной жизни 31,8% используют русский язык, а 20,8% - как русский, так и украинский, введение подобного регулирования представляется неприемлемым проявлением дискриминации в отношении огромной социальной группы. Так, при указанных обстоятельствах могут возникнуть проблемы для реализации гражданами, относящимися к русскоязычной части населения, своих прав в публичной сфере, что вступает в противоречие со статей 10 Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств 1997 года, закрепляющей обязанность государств признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право свободно и беспрепятственно пользоваться языком своего меньшинства устно и письменно в частной жизни и публично", - отметил Клишас.

Парламентарий добавил, что, принимая во внимание мировую тенденцию, направленную на непрепятствование языковому обмену и поощрение полилингвальности, "попытки украинских властей по установлению независимой национальной государственности путем фактического изъятия из эфира иноязычной радио- и кинопродукции имеют радикальный характер, не отвечающий такому требованию, присущему каждому действительно эффективному регулятору, как необходимость".

"Очевидно, что нормотворческую деятельность, осуществляемую Украиной в последние годы в сфере прав человека, в частности, языковую политику, нельзя назвать конструктивной и пригодной для достижения декларируемых целей, поскольку она все чаще и чаще становится объектом проявления различных крайностей. С сожалением можно отметить, что жертвами такой политики становится огромное количество граждан Украины", - заключил глава комитета СФ.

Закон о государственном языке

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал действовавший в то время президент Петр Порошенко. Согласно документу граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке.

Единственным государственным официальным языком в стране является украинский. Попытки введения многоязычия рассматриваются как действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя. Кроме того, закон запрещает искажение в официальных текстах и документах государственного языка, включая "умышленное нарушение требований украинского правописания".

С 16 июля 2021 года на Украине вступили новые нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов на уровень владения государственным языком. Теперь для поступления на государственную службу необходимо подавать еще один документ - сертификат об уровне владения государственным языком.

С 16 июля 2022 года нарушения языкового закона будут караться штрафами, с 2024 года будут применяться различные меры наказания за "публичное унижение или оскорбление государственного языка".