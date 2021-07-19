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В Кремле подтвердили подготовку рабочего визита президента Азербайджана в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Ильхама Алиева в Москву для сверки часов готовится

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву для сверки часов готовится. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такой рабочий визит готовится", - сказал он.

"Это рабочий визит. [Предполагается] сверка часов", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, планируется ли подписание каких-то документов по итогам визита азербайджанского лидера.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Алиев намерен посетить российскую столицу 20 июля.

Теги
АзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПесков, Дмитрий Сергеевич
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