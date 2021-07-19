В МИД РФ заявили, что решение афганских сторон в Дохе продолжить переговоры обнадеживает

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Договоренность о продолжении переговоров между Кабулом и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), достигнутая в результате завершившейся накануне двухдневной встречи афганских сторон в Дохе, обнадеживает. Об этом заявил ТАСС в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

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"Итоги пока не видны. Я видел проект их заявления, в котором они договорились продолжать договариваться. Тут пока комментарии излишни, это пока не означает, что переговоры начались", - указал он.

"Но обнадеживает то, что стороны, по крайней мере, риторически, согласились продолжать договариваться", - добавил Кабулов.

По итогам встречи в Дохе делегация высокого уровня из Афганистана и талибы приняли краткое заявление о намерении продолжить мирные переговоры на высоком уровне. Глава официальной делегации Абдулла Абдулла, который также возглавляет Высший совет по национальному примирению, заверил участников встречи в приверженности правительства Афганистана мирному решению конфликта. Афганские наблюдатели отмечают при этом, что в итоговом заявлении не было никаких упоминаний о снижении интенсивности боевых действий или о заключении перемирия.