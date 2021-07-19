Песков не подтвердил и не опроверг предложение США использовать базы РФ в Центральной Азии

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Кремль не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Россия предлагала США использовать российские базы в Таджикистане и Киргизии для совместного контроля ситуации в Афганистане.

"Здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля подтвердил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве 16 июня обсуждали ситуацию в Афганистане в контексте вывода оттуда американских контингентов и растущей нестабильности в исламской республике. "Тема Афганистана, вывода американских войск и тема растущей нестабильности в этой стране действительно затрагивалась в ходе женевского саммита", - сказал он.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что Россия предложила США в Женеве совместную координацию действий на афганском направлении с возможностью задействования в практических целях российских военных баз в Таджикистане и Киргизии. Министерство обороны США также не стало комментировать эти данные.