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Поклонская опровергла информацию о готовящемся назначении министром экологии Крыма

Она не уточнила, какую должность будет занимать по окончании срока действия полномочий депутата Госдумы

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опровергла появившуюся в региональных Telegram-каналах и СМИ информацию о том, что она может занять пост министра экологии и природных ресурсов Крыма.

Ранее такие данные появились в связи с информацией о планирующейся отставке действующего главы крымского министерства экологии Геннадия Нараева.

"Я природу защищала и защищать буду, тут компромиссов быть не может, <…> но на должность министра экологии Крыма пока не собираюсь", - сказала Поклонская ТАСС в понедельник.

Она не уточнила, какую должность будет занимать после окончания срока действия полномочий депутата Госдумы.

Теги
РоссияПоклонская, Наталья Владимировна
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