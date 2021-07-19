Лавров поздравил руководство Никарагуа с юбилейными датами и передал приветствия Путина

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил народ Никарагуа с предстоящими юбилеями и передал главе МИД республики Денису Монкаде Колиндресу приветствия и пожелания никарагуанскому руководству от российского президента Владимира Путина.

"Очень рады вас видеть в Москве, причем в очень знаменательный день. Сегодня 42-я годовщина победы Народной Сандинистской революции. Именно эта революция открыла путь к обретению вашей страной подлинной самостоятельности во внутренней жизни и международных делах. Хочу также искренне поздравить никарагуанских друзей с этим праздником, а также с другими важными юбилеями, которые наступают в самое ближайшее время. Имею в виду 60-летие Сандинистского фронта национального освобождения этот юбилей будет отмечаться буквально через несколько дней 200-летие независимости, которое вы отмечаете 15 сентября", сказал Лавров, открывая переговоры с никарагуанским коллегой.

Глава российского дипведомства отметил, что с теплотой вспоминает свои визиты в дружественную страну Никарагуа. "Трижды был в вашей столице. Помню очень хорошо свои встречи и переговоры с президентом Даниэлем Ортегой. Просьба передать ему, а также вице-президенту Росалио Мурильо самые теплые пожелания от российского руководства, включая президента Путина, - подчеркнул Лавров. - Надеюсь сегодня мы подробно рассмотрим состояние двусторонних отношений, обсудим дополнительные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы они развивались по восходящей во всех областях. И, конечно же, обменяемся мнениями о нашей дальнейшей координации на международной арене".

Колиндрес в свою очередь поприветствовал руководство России от имени главы и вице-президента никарагуанской республики. "Я хочу передать приветствие от имени президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо. Братское приветствие от нас вам и президенту Владимиру Путину", сказал он.

Дипломат также напомнил о своем визите в Москву в декабре 2019 года. "Тогда было очень приятно отметить годовщину установления наших дипломатических отношений между двумя государствами и также сегодня мы выражаем благодарность вам, правительству России и вашим коллегам, сотрудникам министерства за теплый прием в такую важную дату как годовщина Сандинистской революции, добавил Колиндрес. - Также было приятно сейчас в момент возложения [цветов] вспомнить подвиг российских солдат, российских военных во время Великой Отечественной войны против внешней агрессии".