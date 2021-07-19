Яровая: решение о кураторстве вице-премьерами округов повысит ответственность кабмина

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Распределение кураторства над федеральными округами между вице-премьерами ориентировано на совместное решение проблем регионов и повышение ответственности правительства. Такое мнение в понедельник высказала зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.

"Создание правительственной комиссии по региональному развитию и закрепление вице-премьеров правительства РФ кураторами федеральных округов - это решение в логике прямой и общей ответственности за повышение качества жизни всех граждан и единства возможностей для всех регионов", - сказала Яровая журналистам.

По мнению вице-спикера Госдумы, такое распределение "повышает ответственность правительства". Яровая полагает, что это "в большей степени ориентирует на конкретное совместное решение проблем регионов и стратегию общего развития", на достижение качественных результатов, а также устанавливает обязательность эффективного взаимодействия.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о том, что закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами. Теперь за Центральный федеральный округ будет отвечать Дмитрий Григоренко, за Сибирский - Виктория Абрамченко, за Северо-Западный - Татьяна Голикова, за Уральский - Юрий Борисов, за Южный - Марат Хуснуллин, за Приволжский - Дмитрий Чернышенко, за Северо-Кавказский - Александр Новак. Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока и Арктики. Решения о назначении ответственных принимались с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач, которые вице-премьеры выполняют в правительстве, уточнил глава кабмина.

О том, что вице-премьерам следует курировать федеральные округа, президент РФ Владимир Путин заявил во время прямой линии 30 июня. Глава государства тогда отметил, что обсуждал эту тему с правительством. Путин обратил внимание на то, что практика кураторства вице-премьером определенной территории уже есть на Дальнем Востоке и в Арктике, она себя оправдывает.