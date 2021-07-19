Россия и Никарагуа подписали соглашение по обеспечению информационной безопасности

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия и Никарагуа подписали межправительственное соглашение по вопросам обеспечения международной информационной безопасности. Церемония состоялась по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом.

"Что касается соглашения, то его цель заключается в том, чтобы обеспечить международную информационную безопасность, безопасность в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - прим. ТАСС). Этот вопрос очень важен, он позволяет нам действовать в условиях мира, условиях стабильности. Поэтому здесь, конечно, требуется, чтобы государства, правительства принимали все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность ИКТ, международную информационную безопасность", - сказал Лавров.

Санкционное давление на Никарагуа

Санкции в отношении Никарагуа, имеющие целью вызвать недовольство населения, провоцируют региональную напряженность, сообщил Лавров.

"Хотим предостеречь тех, кто при помощи так называемой санкционной удавки стремится подорвать экономическое развитие Никарагуа и других так называемых неугодных стран в надежде спровоцировать массовое недовольство. Такая деструктивная политика не только антигуманна, она ведет к созданию очагов региональной напряженности", - сказал он.

Как заявил глава МИД РФ, вся полнота ответственности за "развал государственности" после спровоцированных извне цветных революций лежит на инициаторах этих действий.

"Мы подтвердили сегодня с никарагуанскими друзьями нашу линию на отстаивание международного права, на уважение Устава ООН, центральной роли организации, формирование полицентричного, справедливого, более демократичного миропорядка", - добавил министр.