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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Путин встретится в Москве с Алиевым

Президенты РФ и Азербайджана обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам, планируют обсудить реализацию договоренностей по Карабаху, сообщили в Кремле

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник, 20 июля, проведет в Москве переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Как сообщает пресс-служба Кремля, на встрече планируется обсудить в том числе реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху.

"20 июля 2021 года в Москве пройдут переговоры президента Российской Федерации В. В. Путина с президентом Азербайджанской Республики И. Г. Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры в том числе обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам. "Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе решению задач по разблокированию и развитию экономических и транспортных связей", - указали в Кремле.

Предполагается, что президенты также рассмотрят ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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