Трутнев сохранил за собой кураторство над Арктической зоной России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев остался куратором не только Дальнего Востока, но и Арктики, хотя в состав Арктической зоны РФ (АЗРФ) входят регионы из федеральных округов, курировать которые будут другие вице-премьеры. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе аппарата полпреда.

"За Юрием Петровичем остается не только ДФО, но и Арктика", - сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпреда.

Вопрос о том, как именно будут делиться полномочия между Трутневым и вице-премьерами, курирующими округа, регионы которых входят в АЗРФ, на данный момент прорабатывается.

Кураторы и полпред

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами. Так, за Центральный федеральный округ будет отвечать Дмитрий Григоренко, за Сибирский - Виктория Абрамченко, за Северо-Западный - Татьяна Голикова, за Уральский - Юрий Борисов, за Южный - Марат Хуснуллин, за Приволжский - Дмитрий Чернышенко, за Северо-Кавказский - Александр Новак.

К Арктической зоне РФ причислены административные образования девяти регионов, свободная экономическая зона АЗРФ распространяется на Мурманскую область, НАО, Чукотку, ЯНАО, четыре городских округа Коми, шесть районов Карелии, 13 районов Якутии, города Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, а также пять районов Архангельской области, входящий в нее городской округ Новая Земля и два района Красноярского края, ряд поселений Эвенкийского муниципального района и город Норильск.

Трутнев является полпредом президента в ДФО с августа 2013 года. С декабря 2018 года - председатель государственной комиссии по вопросам развития Арктики.