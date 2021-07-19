Путин: меры кабмина по достижению национальных целей должны дополнять старые решения

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Новые инициативы правительства РФ по достижению национальных целей развития должны не отменять старые решения, а дополнять их, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в понедельник заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Знаю, что правительство подготовило новые инициативы. Мы сегодня с Михаилом Владимировичем [Мишустиным] говорили об этом. Сразу хочу сказать: они должны не отменять, а именно дополнять принятые ранее решения, обеспечить безусловное достижение национальных целей. Именно в таком ключе давайте обсуждать сформулированные вами предложения", - призвал президент. "Одно не должно отменять другого. Понятно, что жизнь идет, вносит свои коррективы, и эти коррективы должны отражаться в наших планах и методах достижения этих целей. Но цели у нас известны, они поставлены и они должны быть достигнуты", - добавил он.

Глава государства также напомнил, что когда формировалось правительство, он исходил из того, что в нем будут работать люди, которые готовили эти цели, люди достаточно уверенно себя чувствующие в материале. "Но и придут коллеги со свежим взглядом на представленные материалы, и сложится такая команда, которая и приведет нас к общему успеху", - добавил он.

Путин попросил участников Совета обратить внимание в своих выступлениях на то, что сделано по каждой национальной цели, отметить проблемные сферы, требующие дополнительных мер, и поставить конкретные задачи, которые должны быть достигнуты к 2024 году.