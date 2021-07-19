Мишустин: реализация комплекса стратегических инициатив повысит качество жизни людей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Реализация стратегических инициатив в РФ должна привести к увеличению высокотехнологичных, сервисных секторов в экономике и числу высокооплачиваемых рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Комплекс стратегических инициатив, о которых сегодня идет речь, не просто направлен на экономическое развитие страны, но и станет стимулом для развития отраслей. Общим результатом от реализации как уже принятых решений, так и новых инициатив, должно стать увеличение высокотехнологичных и сервисных секторов в экономике, а внутри отраслей - рост высокооплачиваемых рабочих мест. В конечном итоге - повышение качества жизни людей", - сказал он.

В перечне перспективных проектов Мишустин отметил создание вокруг университетов экосистемы технологического предпринимательства. По сути, подчеркнул он, это инкубаторы для массового создания десятков тысяч стартапов в сфере высоких технологий.

"Если наши предложения будут подержаны, то мы встроим все проекты в действующих программный механизмы - национальные проекты и государственные программы. И уже в этом году начнем их реализацию, одновременно продолжая получать обратную связь от людей и корректируя по необходимости наши действия", - сказал Мишустин.