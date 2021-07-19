Беглов: назначение Голиковой куратором СЗФО позволит освоить новые форматы работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Назначение заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой куратором Северо-Западного федерального округа позволит Санкт-Петербургу и всему региону расширить круг решаемых вопросов и освоить новые форматы работы. Такое мнение высказал ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Назначение Татьяны Алексеевны куратором по Северо-Западному федеральному округу расширит круг решаемых нами совместно вопросов. Прежде всего, это реализация национальных целей, рост инвестиционной привлекательности, поддержка малого и среднего бизнеса и целый ряд других вопросов. У нас появятся новые форматы работы. Не сомневаюсь, что Татьяна Алексеевна Голикова окажет большую помощь Петербургу и всему Северо-Западному региону", - сказал губернатор.

Беглов отметил, что Голикова многое сделала для решения в Санкт-Петербурге оперативных вопросов, прежде всего связанных с пандемией коронавируса. "В трудный период были перепрофилированы не только городские, но и федеральные стационары. В Петербурге налажен выпуск лекарств и вакцин от коронавирусной инфекции. Татьяна Алексеевна лично много сделала для решения этих вопросов", - отметил он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19 июля объявил о том, что закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами: за ЦФО будет отвечать Дмитрий Григоренко, за Сибирский - Виктория Абрамченко, за СЗФО - Татьяна Голикова, за УрФО - Юрий Борисов, за Южный - Марат Хуснуллин, за Приволжский - Дмитрий Чернышенко, за Северо-Кавказский - Александр Новак. Юрий Трутнев остается куратором Дальнего Востока и Арктики. Решения принимались с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач, которые вице-премьеры выполняют в правительстве, сказал глава кабмина. Поручение о закреплении кураторов за федеральными округами дал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня.